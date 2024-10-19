العالم اليوم - "اعتراف" من تين هاغ بحق أليكس فيرغسون

انتم الان تتابعون خبر "اعتراف" من تين هاغ بحق أليكس فيرغسون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - قال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إريك تين هاغ، السبت، إن السير أليكس فيرغسون هو "مانشستر يونايتد" مؤكدا أنه سيظل متاحا لمساعدة الفريق للعودة إلى القمة رغم تركه منصبه كسفير للنادي.

وعانى مانشستر يونايتد كثيرا منذ أن قاد المدرب الاسكتلندي الفريق لتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في عام 2013، حيث فشل الفريق في التتويج بلقب الدوري منذ ذلك الحين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).

وتتطلع شركة "إنيوس" الطموحة لاستعادة حظوظ بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، بعدما أصبح جيم راتكليف مالكا مشاركا بالنادي مطلع هذا العام.

ورحل ربع القوة العاملة في يونايتد كجزء من التغييرات، كما ظهر خلال هذا الأسبوع أن فيرغسون سيتنحى عن دوره كسفير للنادي والذي يتقاضى بموجبه 2 مليون جنيه إسترليني (2.6 مليون دولار) سنويا.

وأفادت أنباء بأن فيرغسون (82 عاما) توصل إلى اتفاق ودي لوقف هذه المهام في نهاية الموسم، لكن مثل هذه القرارات لها تأثير على الأشخاص حول النادي.

وذكر موقع "ذي أتليتك"، الثلاثاء، أن شركة إنيوس، أحد ملاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنهت عقد المدرب التاريخي السير أليكس فيرغسون كسفير عالمي للنادي، وذلك في إجراء لخفض التكاليف.

وقال تن هاغ:" بالطبع لديها تأثير علينا. بالطبع السير أليكس فيرغسون هو مانشستر يونايتد. قام ببناء النادي حتى وصل للمكانة التي يتواجد بها حاليا".

وأضاف :"هذا يؤثر علينا، وهذا نعلمه ويعلمه السير أليكس الذي يريد رؤية مانشستر يونايتد فائزا دائما".

وتابع: "متأكد من أنه سيكون متاحا لإعطاء أي نصيحة، وبالتأكيد سنكون بحاجة إليه على المدى القصير مرة أخرى كما فعلنا في العامين ونصف العام الماضيين منذ أن كنت هنا.

وبسؤاله عما إذا كان يتحدث لفيرغسون، قال تن هاغ: "نعم، لذلك أعتقد أنه يمكنني القول أن هناك تواصلا جيدا بين الحين والآخر بيننا".

وأضاف :"لذلك، اجتمع معه مرة كل نصف عام بشكل رسمي، ولكن بالطبع هناك اجتماعات غير رسمية على هامش المباريات".