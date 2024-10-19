يحيى الفخراني يجسد شخصية قاضي في دراما رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر الفنان القدير يحيى الفخراني العودة إلى السباق الرمضاني في العام القادم من خلال عمل درامي جديد يحمل عنوان "الأستاذ"، والذي سيتولى إخراجه المخرج الشهير ماندو العدل.

يأتي المسلسل ضمن إنتاجات شركة "العدل جروب"، وتُكتب أحداثه على يد السيناريست أمين جمال.

الفخراني يجسد شخصية قاضٍ يتعرض لتحولات درامية

المسلسل الجديد سيتناول شخصية قاضٍ يجد نفسه أمام مواقف صعبة وأحداث تقلب حياته رأسًا على عقب.

يجسد الفخراني هذا الدور الذي يتوقع أن يحمل مزيجًا من التوتر والدراما، مع تطورات درامية قد تغيّر مجرى حياته تمامًا.

آخر أعمال الفخراني

يُذكر أن آخر أعمال الفنان يحيى الفخراني كان مسلسل "عتبات البهجة"، والذي عُرض في 15 حلقة.

دارت أحداثه حول شخصية "بهجت الأنصاري"، وكيل وزارة سابق يتولى مسؤولية تربية حفيديه اليتيمين، عمر وجميلة، بعد وفاة والديهما.

وفي الوقت نفسه، يُشغل الأنصاري وقته بتقديم محتوى على منصة يوتيوب، شارك في هذا العمل عدد من النجوم مثل جومانا مراد، وصلاح عبد الله، وخالد شباط، وسما إبراهيم.