وزير الأوقاف يصل إلى إندونيسيا نائبا عن االرئيس السيسي في حفل تنصيب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 02:32 مساءً - وزير الأوقاف خلال لقائه كبار الشخصيات العامة في إندونيسيا: يشرفني تمثيل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد: برابووو سوبيانتو، والذي ينعقد غدا الأحد ٢٠ أكتوبر في البرلمان الإندونيسي

السفير الإندونيسي ينظم مأدبة غذاء على شرف استقبال وزير الأوقاف .. صور

وزير الأوقاف: أتشرف بنقل تهنئة مصر قيادة وشعبا إلى إندونيسيا الشقيقة بتنصيب فخامة الرئيس برابووو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد

استقبل السيد السفير ياسر الشيمي سفير جمهورية مصر العربية بدولة إندونيسيا الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على هامش مشاركة وزير الأوقاف نائبا عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال اندونيسيا الرسمي بتنصيب فخامة الرئيس برابووو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد، وكان استقبال السفير بحضور السيدة سينتا نورية عبد الرحمن واحد حرم الرئيس عبد الرحمن واحد والأستاذ الدكتور محمد قريش شهاب وزير الشئون الدينية الأسبق، والحبيب محمد لطفي بن يحي، مستشار رئيس الجمهورية الإندونيسية ورئيس مؤسسة الطرق الصوفية التابعة لجمعية نهضة العلماء بإندونيسيا وعدد من الشخصيات والرموز الاندونيسية.

وأقام السفير ياسر الشيمي مأدبة غداء في منزله على شرف حضور وزير الأوقاف.

وهنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف جموع الشعب الإندونيسي بتنصيب فخامة الرئيس برابووو سوبيانتو رئيسا لجمهورية إندونيسيا، مضيفًا:" يشرفني تمثيل قيادة بلدي وأن أكون موفدا من قبل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عن سيادته في حفل تنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد، الذي يقام غدا الأحد ٢٠ أكتوبر في البرلمان الاندونيسي، سائلا الله تبارك وتعالى لفخامة الرئيس الجديد كل السداد والتوفيق والازدهار، معربًا عن سعادته بمشاركة الشعب الإندونيسي مظاهر الاحتفال بهذا اليوم التاريخي الكبير.

وأعربت السيدة سينتا نوريا عبد الرحمن وحيد حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق عن سعادتها وشكرها وتقديرها لاستقبال وزير الأوقاف لها في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، واختيارها ضيف الشرف للمؤتمر، وعلى حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدة أن توصيات المؤتمر جرى تطبيقها بعد عودتها مباشرة.

وفي السياق نفسه أكد وزير الأوقاف أن مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا تعتز بالعلاقات المتميزة بإندونيسيا رئيسا وحكومة وشعبا، وأن المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة بعنوان : "دور المرأة في بناء الوعي" الذي عُقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشرف بحضور السيدة سينتا نوريا عبد الرحمن وحيد حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق.

حضر حفل الاستقبال ومأدبة الغذاء السيدة سينتا نورية عبد الرحمن واحد حرم الرئيس عبد الرحمن واحد، والسيدة ذنوبة عارفة حفصة بنت الرئيس عبد الرحمن واحد ورئيس "مؤسسة واحد"، والأستاذ الدكتور محمد قريش شهاب وزير الشئون الدينية الأسبق، والشيخ الحبيب محمد لطفي بن يحي، مستشار رئيس الجمهورية الإندونيسية ورئيس مؤسسة الطرق الصوفية التابعة لجمعية نهضة العلماء بإندونيسيا، والدكتور محمد زين المجدي، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع إندونيسيا، والدكتور مخلص محمد حنفي، الأمين العام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع إندونيسيا، والدكتور علي حسن البحر الجفري رئيس لجنة الزكاة جمعية نهضة العلماء، والسيد أنيزار مشهادي مدير معهد تزكى بجاوا الوسطى، والدكتور رحمت أمينج لاسيم المستشار الإعلامي والثقافي لسفارة إندونيسيا، والسيد مخلصان جلال الدين بسفارة إندونيسيا بالقاهرة.