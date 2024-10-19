رئيس جهاز دمياط الجديدة يلتقي ممثلي المجتمع المدني لبحث مقترحاتهم لتطوير المدينة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 03:39 مساءً - التقى الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ممثلي المجتمع المدني من سكان مدينة دمياط الجديدة، لبحث مطالبهم ومقترحاتهم، واستعراض العديد من المشروعات التي تمت ويجري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.

وصرح رئيس الجهاز، بأن اللقاء يأتي في إطار الحرص على تأصيل مبدأ المشاركة المجتمعية والمواطنة، وعرض مقترحات السكان للتطوير.

وأفاد رئيس جهاز دمياط الجديدة، بأنه تم خلال اللقاء استعراض رؤية الجهاز للتطوير، والخطط الإستثمارية المستقبلية خلال العام المالي 2025/2024، وتوضيح موقف المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالمدينة، ومنها مشروعات (سكن مصر - ودار مصر للإسكان المتوسط - وJANNA للإسكان الفاخر)، ومشروعات المرافق والطرق والمشروعات الخدمية، مثل أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ لاستقبال سكان المدينة وروادها، وإعادة تخطيط الأراضي لتحويل الشاطىء من شاطيء موسمى إلى شاطيء دائم، وكذا إنشاء أول ناد وشاطيء متكامل لخدمة ذوي الهمم وذويهم بالمجان "قادرون بلاج"، والذي جاء نتاجا للتعاون المثمر والبناء بين الجهاز ومجلس الأمناء والمشاركة المجتمعية الفعالة.

كما تم مناقشة توفير أراضٍ بأنشطة فندقية شاطئية بالتنسيق مع المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم وجارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير وصيانة الطرق بالمدينة بأحدث التقنيات لعلاج أي خلل بها، وجارٍ زراعة المناطق بنطاق الحيين الثالث والخامس وأعمال الصيانة للمسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بالمنطقة الصناعية، وأعمال الإحلال والتجديد للخطوط والمرافق بالمدينة، وكذا استغلال الأسواق والمحال الشاغرة بجميع أحياء المدينة، وتنفيذ وإعادة تطوير وصيانة وتجميل 20 ميداناً بمداخل المدينة ومنطقة الشاطئ.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع التربية والتعليم بالمدينة، من خلال إنشاء عدة مدارس سواءً حكومية أو خاصة لمواجهة الكثافة الطلابية المتوقعة مستقبلا، مؤكدًا ضرورة استمرار التعاون الوثيق والدائم بين الجهاز ومجلس الأمناء ومؤسسات الدولة فى كل القطاعات.

وأشار إلى أنه جارٍ استغلال المناطق الشاغرة غير المستغلة بالحديقة المركزية، لتحقيق الاستفادة القصوى وزيادة الموارد، للصرف منها على أعمال رفع كفاءة وتطوير وصيانة الحديقة، للحفاظ على سعر تذكرة الدخول الحالي، لتكون فى متناول الجميع، للاستمتاع بهذا المتنفس الطبيعى بالمدينة.

وأشار إلى أن الهدف من أعمال التطوير والاستثمار الجارية، هو دعم موارد الجهاز ومجلس الأمناء، للصرف منها مستقبلاً على أعمال التشغيل والصيانة، وتقديم أفضل الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان المدينة.

كما عرض ممثلو المجتمع المدني شكاواهم ومطالبهم، وقام رئيس الجهاز بالتعقيب، والرد على استفساراتهم والتوضيح باستفاضة وإحالتها للإدارات المختصة، مطالباً بالحل الفوري وسرعة التغلب عليها، وإنهائها بالكفاءة والجودة المطلوبة والمتابعة مع السكان.