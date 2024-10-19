نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024: استمرار الاعتدال وتحذيرات من الشبورة المائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، حيث يستمر الطقس المعتدل على مختلف أنحاء البلاد وسط تساؤلات حول استمرار الحرارة خلال فصل الخريف أو توقع حدوث تقلبات جوية مفاجئة مع قرب نهاية الشهر.

طقس اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

تشير توقعات الأرصاد إلى طقس مائل للحرارة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما في فترات الليل، فيكون الطقس معتدلًا في أول الليل ومائلًا للبرودة في آخره، خاصة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

تحذيرات من الشبورة المائية

حذرت خرائط الطقس من تشكل الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، خصوصًا من الساعة 4 إلى 8 صباحًا.

وأوصت هيئة الأرصاد الجوية بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المحددة من الإدارة العامة للمرور حفاظًا على سلامة الجميع.

تفاصيل الطقس في مختلف المناطق

القاهرة الكبرى ومدن القناة : تشهد تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح المبكرة مع رياح معتدلة بسرعة 20 كم/س، وطقس غائم جزئيًا .

: تشهد تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح المبكرة مع بسرعة 20 كم/س، وطقس . الوجه البحري : تكون الشبورة المائية كثيفة على بعض المناطق، مع رياح معتدلة بسرعة 22 كم/س وطقس غائم جزئيًا.

: تكون الشبورة المائية كثيفة على بعض المناطق، مع رياح معتدلة بسرعة 22 كم/س وطقس غائم جزئيًا. السواحل الشمالية الغربية والشرقية : تشهد مناطقها شبورة مائية ورياح معتدلة بسرعة 24 كم/س، وطقس غائم جزئيًا.

: تشهد مناطقها شبورة مائية ورياح معتدلة بسرعة 24 كم/س، وطقس غائم جزئيًا. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : تنشط الرياح أحيانًا بسرعة 34 كم/س مع طقس مشمس خلال فترات النهار.

: تنشط الرياح أحيانًا بسرعة 34 كم/س مع طقس خلال فترات النهار. شمال وجنوب الصعيد: طقس مشمس ورياح معتدلة بسرعة 18 كم/س.

حالة البحرين

البحر المتوسط : الحالة معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية شرقية.

: الحالة معتدلة إلى مضطربة، بارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية شرقية. البحر الأحمر: الحالة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1 و1.75 متر، مع رياح شمالية غربية.

توقعات الطقس حتى نهاية الشهر

من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث استبعد خبراء الأرصاد الجوية عودة الطقس الحار في الأيام القادمة، مع تسجيل درجات حرارة تقل عن 30 درجة مئوية خلال النهار.

وذكرت هيئة الأرصاد أن الخريف يحمل سمات موسمي الصيف والشتاء، حيث يشعر المواطنون بأجواء حارة نهارًا في النصف الأول من الخريف، وتتحول الأجواء إلى أكثر برودة مع النصف الثاني، مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية.