‏حزب الله يعلن قصف قاعدة عسكرية قرب حيفا في شمالي إسرائيل بالصواريخ

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏حزب الله يعلن، قاعدة عسكرية قرب حيفا في شمالي إسرائيل بالصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا اغتيال يحيي السنوار رئيس حركة حماس، في اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.

ويعتبر هذا الحدث نقطة تحول في مسار حركة حماس والصراع الدائر بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة.

ويأتي اغتيال السنوار في سياق متوتر، حيث تسود حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع وآثاره على الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.