نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا: نأمل أن يتم زيادة المنح للطلاب المصريين إلى 500 ‏منحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك سفير تركيا بالقاهرة، صالح موطلو شن، في حفل تسليم الشهادات للأكاديميين الذين أكملوا ‏بنجاح " برنامج تطوير القدرات لأقسام اللغة التركية في الجامعات المصرية" الذي تم باستضافة معهد يونس أمرة بالقاهرة والذي ‏نظم بالتعاون مع معهد يونس إمره ورئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة وجامعة أنقرة يلدريم بيازيد، وتبادل ‏السفير شن أطراف الحديث مع الأكاديميين. ‏

وخلال كلمته في الحفل أوضح السفير صالح موطلو شن ان إعطاء مصر هذا القدر من الاهتمام لتعليم اللغة التركية هو أمر قيم جدا ‏وله أسباب تاريخية وثقافية موضحا إنه يتمنى أن يصبح تعليم التركية أقوى ويستمر بمساهمة تركيا. ‏

وفي كلمته أمام طلاب الأقسام التركية، أعرب السفير صالح موطلو شن عن أمله ورغبته في أن يكون برنامج تنمية قدرات ‏الأقسام التركية بالجامعات المصرية بداية لبرامج أخرى طويلة المدى قائلا "نحن نقف بجواركم، ونقدر عملكم واحدًا واحدًا". ‏

وقال السفير صالح موطلو شن أنه دعا جامعة أنقرة يلدريم بيازيد ورئاسة الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة إلى ‏تطوير برامج مبتكرة في هذا الصدد مضيفا أنه مع الأخذ في الاعتبار الاهتمام بأقسام اللغة التركية في مصر واللغة التركية ‏والثقافة التركية والاقتصاد والصناعة والعلوم والتكنولوجيا التركية إضافة إلى التقارب الثقافي والإنساني مع مصر فأن تركيا ‏ترغب وتدعو إلى زيادة عدد منح الدراسات العليا وأبحاث الدراسات العليا والدكتوراه للطلاب المصريين إلى 500 منحة. ‎

كما صرح السفير صالح موطلو شن بأنه يأمل أن تنظم الجامعات التركية برامج قصيرة المدة في تركيا لأساتذة اللغة التركية ‏قائلا "نريد تقديم الدعم الكامل لجهود الأقسام التركية في مصر والثقافة التركية في مصر عن طريق إرسال أساتذة إلى مصر ‏بالعمل مع المستشارية التعليمية بسفارتنا وايضا بإرسال المدرسين بالعمل مع يونس أمره وتقديم منح دراسية لعدد أكبر من ‏الطلاب المصريين في تركيا من خلال رئاستنا للأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة علاوة على توفير المزيد من ‏الفرص البحثية من خلال البرامج الفردية لجامعة أنقرة يلدريم بيازيد‎.‎‏ نحن عازمون على هذا ونرغب به ولله الحمد لدينا الإمكانيات في ‏هذا الصدد‎". ‎