رئيس الوزراء: تطوير 60 محطة صرف صحى فى محافظات الصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة المنيا، إن هذه الزيارة الثانية له ميدانياً بعد محافظات الصعيد، موضحا أن الطفرة التى حدثت فى شبكة الطرق وفرت وقت كثير، قائلا: "اليوم وصلنا فى ساعتين ونصف".

وتابع أن مستشفى العدوة ستدخل التشغيل التجريبى الشهر المقبل، والمنيا ستكون من المحافظات التى ستدخل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل، متابعا: ارتفاع خدمة الصرف الصحى فى محافظة المنيا لـ 60% وتطوير 60 محطة صرف صحى فى محافظات الصعيد.