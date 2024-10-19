ضبط شخصين بالقليوبية يديران مصنعين لإنتاج وتصنيع المخصبات الزراعية والأعلاف المغشوشة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام شخصان بإدارة مصنعين بدون ترخيص كائنين بمركز شرطة الخانكة بالقليوبية، لإنتاج وتصنيع المخصبات الزراعية ومركزات الأعلاف المغشوشة والمصنعة بإستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنعين وأمكن ضبط المدير المسئول بالمصنع الأول "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز، وعُثر بداخل المصنع على 168 طن مواد خام يتم تكثيفها لإنتاج مركزات أعلاف مغشوشة وغير صالحة للإستخدام، تم تعبئتها داخل داخل شكائر منسوب إنتاجها لشركات وهمية.

وتم ضبط المدير المسئول بالمصنع الثانى، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وعُثر بداخل المصنع على 105 طن مواد خام يتم تكثيفها لإنتاج مخصبات وأملاح زراعية مغشوشة وغير صالحة للإستخدام، تم تعبئتها داخل شكائر منسوب إنتاجها لشركات وهمية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.