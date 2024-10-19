وزارة الزراعة: 6.9 مليون طن صادرات مصر الزراعية منذ بداية…

دبي - احمد فتحي في السبت 19 أكتوبر 2024 02:15 مساءً - تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 16 أكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 6.9 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4 مليار دولار و 37 مليون بزيادة قدرها 980 مليون دولار وأكثر من 574 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و 274 ألف 295 طن، بالإضافة إلى تصدير 973 ألف 130 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 281 ألف و 785 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، المركز الرابع بإجمالي 225 ألف و 35 طن، واحتل العنب، على المركز الخامس بإجمالي 179 ألف و 993 طن، واحتلت البطاطا المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 153 ألف و 736 طن، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 103 ألف و 3 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 60 ألف و 624 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز التاسع بإجمالي 37 ألف و 146 طن، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 24 ألف و 237 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 ألف و 295 طن، واحتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 12 ألف و 720 طن.