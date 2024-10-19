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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بوتين: طرح عملة موحدة لمجموعة بريكس خطوة سابقة لأوانها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 19 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - سكاي نيوز_ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن طرح عملة موحدة لمجموعة بريكس خطوة سابقة لأوانها في الوقت الحالي لأنها تتطلب مستوى عاليا من التكامل بين الدول الأعضاء.
وأوضح أن دول بريكس يتعين عليها أن تتخذ خطوات تدريجية، مضيفا أن روسيا تعتزم تدعيم البنك الجديد التابع للمجموعة.
ويحرص بوتين على بناء مجموعة بريكس لتتحول إلى كيان قوي ينافس الغرب في السياسة والتجارة على الصعيد العالمي.
وقال بوتين إن مجموعة بريكس ستحقق معظم النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة بفضل الدول الأعضاء بها ونموها السريع نسبيا مقارنة بدول غربية متقدمة.
ويأمل بوتين في تحول مجموعة بريكس إلى كيان قوي ينافس الغرب في السياسة والتجارة على الصعيد العالمي. وتوسعت المجموعة لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إضافة إلى أعضائها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ومن المقرر أن تستضيف روسيا قمة المجموعة في مدينة قازان خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.
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