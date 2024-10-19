مال وأعمال

وزير المالية في لقائه مع نظيرته الكويتية: العلاقات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية في لقائه مع نظيرته الكويتية: العلاقات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 19 أكتوبر 2024 09:15 صباحاً - أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر والكويت لديهما سجل حافل من العلاقات الاقتصادية المشتركة ويمتلكان آفاقًا واعدة ترتكز على أسس قوية؛ بما يدفعنا إلى تشجيع العمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات وتوسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين؛ بما يحقق صالح الشعبين.

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قال الوزير، خلال لقائه مع نظيرته الكويتية نورة الفصام، على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إن التكامل العربي في مجال السياسات المالية يمكن أن يخلق إطارًا مستدامًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بما تمثله من ضغوط شديدة، داعيًا المستثمرين للاستفادة مما يوفره الاقتصاد المصري من فرص جديدة ومتنوعة استغلالًا لما بات لدينا من بنية تحتية متطورة، وبرامج تحفيزية.

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أضاف أننا حريصون على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، وقد أعلنا بالفعل خلال الفترة الأخيرة عن تيسيرات ضريبية لتحفيز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي على الاستثمار في مصر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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