مسئول كويتي : فعاليات وبرامج متنوعة في احتفالية الكويت عاصمة للثقافة والإعلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - أكد سعد العازمي وكيل وزارة الإعلام الكويتية المساعد لقطاع الإعلام الجديد أن اختيار الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي لعام 2025، جاء تتويجاً لإرث الكويت الغني، ودورها الريادي في المشهد الإعلامي منذ عقود طويلة .

واشار العازمي عقب ترؤسه وفد الكويت الي اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بوضع التصور النهائي للفعاليات الخاصة بالاحتفال أن هذا الاختيار يعكس مكانة الكويت كمنارة للثقافة والتنوير، ومنصة حاضنة للإبداع والمبدعين في العالم العربي ، موضحا أن الاجتماع ناقش الخطط التحضيرية حول الفعاليات التي ستقام العام المقبل والتي تحظي باهتمام كبير من جانب وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، اضافة الي متابعة حثيثة من وكيل الوزارة الدكتور ناصر المحيسن علاوة علي التنسيق المستمر مع قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والجهات الأخرى المعنية في مؤسسات الدولة.

من جهته أكد الدكتور يوسف السريع الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة ورئيس فريق إعداد ملف " الكويت عاصمة الإعلام العربي " أن الفعاليات الإعلامية المصاحبة للاحتفال تشمل ندوات وبرامج وملتقيات إعلامية تهدف إلى تسليط الضوء على دور الكويت الريادي في مجال الإعلام العربي.

شارك في الاجتماعات التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وفد من وزارة الإعلام الكويتية يضم سعد العازمي والدكتور يوسف السريع إضافة الي سعد العدواني المراقب بمكتب وكيل وزارة الاعلام ومشاركة ماضي الخميس الامين العام للملتقي الإعلامي العربي .