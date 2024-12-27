نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره وست هام يونايتد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

ليفربول يحل ضيفا على وست هام يونايتد في البريميرليج

ويحتضن ملعب لندن الأولمبي معقل المطارق، المواجهة النارية بين الريدز ووست هام، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من بطولة البريميرليج، تحت صافرة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

ويتصدر الريدز ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، من 17 مباراة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق تشيلسي والذي يمتلك في رصيده 35 نقطة من 18 مباراة، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز الثالث عشر، برصيد 23 نقطة، من 18 مواجهة.

موعد مواجهة ليفربول ووست هام يونايتد في البريميرليج

من المقرر، أن تقام مواجهة الريدز ووست هام، يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة والربع بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة والربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول ووست هام في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD 1.