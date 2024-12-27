نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الكويت وقطر في خليجي 26 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الكويتي لخوض مواجهة صعبة أمام منتخب قطر، في إطار منافسات مسابقة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والمقامة حاليا بالكويت.

منتخب الكويت يواجه قطر في كأس الخليج العربي

ويستضيف ملعب جابر الأحمد الدولي، المواجهة المرتقبة بين الكويت والإمارات، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من المجموعة الاولى ببطولة كأس خليجي 26.

ويحتل منتخب الكويت وصافة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر منتخب عمان، بينما يتذيل العنابي ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

موعد مواجهة الكويت وقطر في كأس خليجي 26

من المقرر أن تقام المواجهة، يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والكويت، والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الكويت وقطر في كأس خليجي 26

يمكنكم مشاهدة المواجهة المرتقبة بين الكويت وقطر، في كأس الخليج العربي "خليجي 26"، عبر القنوات التالية:

-قناة الكويت الرياضية

-قناة SSC News HD

-قناة SSC News

-قناة الكأس 1

-قناة أبوظبي الرياضية 2

-قناة مرايا 2

-قناة دبي الرياضية 2.

