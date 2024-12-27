نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإمارات وعمان في خليجي 26 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب الإمارات نظيره العماني، في إطار منافسات مسابقة كأس الخليج العربي "خليجي 26"، والمقامة حاليًا بالكويت.

الإمارات في مواجهة قوية أمام عمان بكأس خليجي 26

ويحتضن ملعب جابر المبارك، المواجهة المثيرة بين الإمارات وعمان، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، ببطولة كأس خليجي 26.

ويتصدر منتخب عمان ترتيب جدول المجموعة الأول، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة المنتخب الكويتي، بينما يأتي أولاد زايد في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

موعد مواجهة الإمارات وعمان في كأس خليجي 26

ومن المقرر، أن تقام المواجهة يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر والكويت، والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة الإمارات وعمان في كأس خليجي 26

يمكنكم مشاهدة المواجهة المرتقبة بين الإمارات وعمان، في كأس الخليج العربي "خليجي 26"، عبر القنوات التالية:

-قناة SSC 4 HD

-قناة SSC 4 HD

-قناة الكأس 2

-قناة الشارقة الرياضية

-قناة دبي الرياضية

-قناة عمان الرياضية

-قناة البحرين الرياضية HD 2.