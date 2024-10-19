إعلام عبرى: انفجار الطائرة المسيرة بمنزل نتنياهو فى قيسارية أحدث دويا كبيرا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن انفجار الطائرة المسيرة بمنزل نتنياهو في قيسارية أحدث دويا كبيرا.

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وكشفت مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، السبت، عن تواجد مكثف لقوات الشرطة الإسرائيلية أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقيساريا، وفي المنطقة المحيطة، وذلك بعد أنباء عن انفجار مسيرة قرب منزل إقامته.

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مكتب نتنياهو يرفض الإفصاح عن مكانه وقت انفجار المسيّرة في قيساريا، التي تقع على شاطئ البحر المتوسط.