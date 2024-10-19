ضبط كهربائى بالدقهلية يتلاعب فى عدادات الكهرباء بإضافة أرصدة وهمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على المال العام، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، قيام كهربائى "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية، بالتلاعب فـى عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع من خلال إضافة أرصدة وهمية نظير تقاضيه مبالغ مالية، مما يؤدى إلى إهدار المال العام، متخذاً من مسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة جمصة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه وعُثر على 52 عداد كودى مُسبق الدفع، 8 هياكل لعدادات كهرباء، 9 وش عداد، 3 جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب"، بيان مدون به أكواد مقاومات خاصة بالعدادات تستخدم فـى التلاعب وتقليل قيمة الإستهلاك، كمية من المقومات والمكثفات الخاصة بالأجزاء الداخلية للعدادات، مجموعة من الأدوات المستخدمة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى مستخدماً أجهزة الحاسب الآلى والأدوات المضبوطة، وأضاف بأن العدادات المضبوطة بها تلاعب فى الأجزاء الداخلية لها لتقليل الإستهلاك مقابل مبالغ مالية والمبلغ المالى المضبوط متحصل من نشاطه الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.