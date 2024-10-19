فؤاد عبدالواحد يفتتح حفلات النسخة الخامسة من موسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعل الفنان فؤاد عبدالواحد أجواء أولى حفلات الموسم الخامس من موسم الرياض بأداء مميز، شهد تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا مع مزيج من أعماله الغنائية المنتشرة بين الجمهور الخليجي والعربي، وذلك بمشاركة الفنانين جواد العلي وعايض، على مسرح أبو بكر سالم، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وتنظيم شركة بنش مارك.

فؤاد عبدالواحد يوجه الشكر لهؤلاء الأشخاص

وأعرب فؤاد عبدالواحد عن فخره بالمشاركة في أولى حفلات موسم الرياض مع زملائه الفنانين، مشيرًا إلى أنه وقف أمام جمهور يعشق الفن بتفاعله ومحبته. واصفًا موسم الرياض بأنه أصبح حدثًا عالميًا يقام على أرض المملكة العربية السعودية، والجميع يفتخر به وبالمشاركة فيه، وأنه ينتظر الموسم في كل عام ليغني بحفلاته وأمام هذه الجماهير التي تزيد من جمال وروعة الحدث.

رسالة فؤاد عبدالواحد لجمهوره

وعبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، قال فؤاد عبدالواحد بعد انتهاء الحفل: "شكرًا جمهور الرياض الغالي لمحبتكم الدائمة... وشكرًا لهيئة الترفيه ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ في أولى حفلات موسم الرياض... وشكرًا بنش مارك، والقادم أجمل بإذن الله".