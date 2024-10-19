مؤمن زكريا يصل أبو ظبي لحضور كأس السوبر المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - وصل مؤمن زكريا، نجم الأهلي والزمالك السابق، إلى أبوظبي استعدادا لحضور منافسات كاس السوبر المصري الذي سينطلق غدا، الأحد، بمواجهة بيراميدز والزمالك في الرابعة وخمس دقائق عصرا.

وحرص لاعبو سيراميكا على الترحيب بمؤمن زكريا فور وصوله فندق الإقامة في أبوظبي، حيث يتواجد نجم القطبين فى نفس الفندق.

وفى سياق مختلف، يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى اليوم السبت الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا المقرر لها الثامنة مساء غد، الأحد، فى نصف نهائي بطولة السوبر المحلى.

ويلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع باستاد آل نهيان الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.

مؤمن زكريا فى الإمارات