نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يحفز لاعبي الأهلي في المران الختامي قبل السوبر المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرافق لبعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري، حضور مران الفريق الختامي اليوم استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بنصف نهائي البطولة.

ويأتي قرار الخطيب بحضور المران الختامي،من أجل عقد اجتماعًا تحفيزيًا مع اللاعبين والجهاز الفني، وحثهم على ضرورة حصد اللقب المحلي، وتعويض الجماهير الغاضبة عن خسارة السوبر الإفريقي.

ويختتم الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تدريباته اليوم السبت استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء غدًا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة غدًا الأحد 20 أكتوبر الجاري وتنتهي يوم 24 من نفس الشهر، حيث يلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا والزمالك ضد نظيره بيراميدز، في نصف نهائي البطولة.

وجاءت مواعيد المباريات كالآتي:

الزمالك وبيراميدز - الأحد 20-10-2024 في الساعة 4:05 مساءً

الأهلي وسيراميكا كليوباترا - الأحد 20-10-2024 في الساعة 8:00 مساءً

مباراة الميدالية البرونزية - الخميس 24-10-2024 في الساعة 4:05 مساءً

نهائي كأس السوبر المصري - الخميس 24-10-2024 في الساعة 8:00 مساءً

