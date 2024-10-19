نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يعقد محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مغادرة فندق الإقامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة لخوض المران الثاني والأخير بالإمارات قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

من المقرر أن تبدأ المحاضرة في الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، يعقبها التحرك لخوض المران.

ويخوض الفريق مرانه الأخير مساء اليوم، على ملعب الكريكت؛ استعدادا للمباراة التي تقام على استاد محمد بن زايد.

