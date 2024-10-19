“مضمونة بنسبة 100%”وغير مضرة وصفة تقشير وتفتيح القدمين بمكونات طبيعية.. جربيها فورا

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رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحثين عن طريقة فعّالة وسهلة للعناية بقدميك وتفتيح بشرتهما بشكل طبيعي وآمن، فإن الحل في متناول يديك، كثير من النساء يعانين من خشونة وجفاف بشرة القدمين، خاصة في منطقة الكعب، وتفقد أقدامهن إشراقها بسبب العوامل البيئية والارتداء المتكرر للأحذية المغلقة، اليوم، نقدم لك وصفة طبيعية ومضمونة لتقشير وتفتيح القدمين بمكونات بسيطة من مطبخك، ودون أي آثار جانبية مضرة.

وصفة تقشير وتفتيح القدمين بمكونات طبيعية

العناية بالقدمين ليست مجرد رفاهية بل ضرورة للحفاظ على نعومة البشرة وصحتها، تقشير القدمين بانتظام يساعد على إزالة الجلد الميت وتجديد الخلايا، كما أن التفتيح يعيد للقدمين نضارتهما ويمنحهما مظهرا جذابا، استخدام الوصفات الطبيعية يضمن لك العناية دون تعريض بشرتك للمواد الكيميائية الضارة.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من السكر: السكر يعمل كمقشر طبيعي يساعد على إزالة الخلايا الميتة من الجلد بلطف.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون: هذا الزيت يرطب البشرة بعمق ويمنحها نعومة فائقة.

عصير نصف ليمونة: الليمون غني بفيتامين C الذي يساهم في تفتيح البشرة وإزالة التصبغات.

ملعقة كبيرة من العسل: العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ويرطب الجلد بشكل فعال.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم: تساعد على تلطيف البشرة وإزالة الشوائب.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء صغير، اخلطي السكر وزيت الزيتون جيدا حتى يتجانسا.

أضيفي عصير الليمون والعسل وبيكربونات الصوديوم إلى الخليط وامزجي المكونات حتى تتكون لديك عجينة سميكة.

ضعي الخليط على قدميك بعد تنظيفهما وتجفيفهما جيدا.

افركي الخليط بلطف بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق، مع التركيز على الكعب والمناطق الجافة.

بعد الانتهاء، اتركي المزيج على قدميك لمدة 10 دقائق إضافية ليستفيد الجلد من المكونات.

اغسلي قدميك بالماء الدافئ وجففيهما بمنشفة ناعمة.

ضعي كريم مرطب أو زيت طبيعي لترطيب القدمين.

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