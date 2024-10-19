نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب يعلق على زيادة أسعار الوقود: القرار لم يكن مفاجئًا ومستمر حتى 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عمرو أديب على قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار السولار والبنزين والكيروسين والمازوت، مؤكدًا أن القرار لم يكن مفاجئًا.

جاء تعليق أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض على قناة "إم بي سي مصر"، حيث أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة معلنة لتوازن أسعار الوقود في البلاد.

رفع أسعار الوقود حتى 2025

وأوضح أديب أن رفع أسعار السولار والبنزين سيستمر حتى عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس سرًا، بل هو جزء من خطة طويلة الأمد تستهدف تحرير أسعار الوقود لتصل إلى مستوى متوازن يتماشى مع الوضع الاقتصادي.

وأضاف: "محدش في العالم، مش في مصر بس، بيحب الأسعار تزيد، لكن هذا أمر نحن نعرفه"، مؤكدًا أن الجميع يتفهم أن زيادة الأسعار خطوة ضرورية ضمن السياسات الاقتصادية الحالية.

زيارة بعثة صندوق النقد الدولي

كما لفت عمرو أديب إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر خلال الأسابيع القادمة، مشيرًا إلى أن من ضمن التوصيات المتوقعة هو تحرير الحكومة لأسعار الوقود بالكامل.

هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في مصر.

سياق القرار

يأتي قرار رفع أسعار الوقود في إطار التوجه العام الذي تتبعه مصر منذ عدة سنوات بهدف إصلاح النظام الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية.

وقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الخطوات السابقة لتحرير أسعار الوقود تدريجيًا تماشيًا مع خطط الإصلاح الاقتصادي التي يدعمها صندوق النقد الدولي.