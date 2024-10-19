وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد شركة قها للصناعات الكيماوية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 10:31 صباحاً - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

أوضح الوزير "محمد صلاح" أن هذه الزيارة تأتي إستكمالاً لسلسلة الجولات التفقدية التي تتم داخل الشركات والوحدات التابعة بهدف المتابعة الدورية والإطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها، واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربى الجولة باجتماع حضره رؤساء قطاعات الإنتاج والمالية والتسويق والمشروعات والمتابعة والتنسيق والبحوث حيث تم الإطلاع على عرض تقديمي حول أنشطة شركة قها للصناعات الكيماوية وقام بإستعراضه المهندس معز الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الشركة .

وتضمّن العرض المؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية وما تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة من مشروعات مع مختلف الجهات بالدولة، وخلال العرض التقديمى أكد الوزير " محمد صلاح " أن الشركة ( م/270 الحربى ) تمتلك إمكانيات تكنولوجية متميزة لعل أبرزها ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمىCNC والتى تساهم فى إنتاج الأجزاء الخاصة بالمنتجات المختلفة وكذا ماكينة القطع بالمياه والتي تم تصنيعها محلياً وتوفيرها من خلال إحدى الشركات الشقيقة وهي شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي).

كما تمتلك الشركة معامل لإجراء كافة الإختبارات الكيميائية اللازمة للعمليات الصناعية المختلفة عن طريق فريق من الكيميائيين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك بإستخدام أحدث أجهزة التحليل الكيميائية مثل (أجهزة تحليل الطيف الضوئى، الإمتصاص الذرى، المعايرة الأتوماتيكية، أجهزة تحليل مياه الشرب والصرف الصحى)، بالإضافة إلى معمل المعايرة الذى يقوم بمعايرة الأبعاد الهندسية ومعايرة الأجهزة الكهربية والحرارية أيضًا.