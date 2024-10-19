ما فيش توكة هتمسك في شعرك من نعومته!!..النشا أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر المجعد من أقوى المشكلات التي تواجه الفتاة، حيث ترغب الكثير منهن في الحصول على شعر ناعم وصحي خالي تماما من التلف والتساقط، لذلك سوف نوضح لكم وصفة طبيعية مائة بالمائة تساعد في منح الشعر نعومة وفرد طبيعي بالإضافة إلى زيادة طوله لأكثر 5 سم في الشهر الواحد، كل ما عليك فقط هو تحضير الوصفة بالمكونات المطلوبة.

النشا أقوى كيراتين لفرد الشعر الخشن

يمكنك الاستمتاع بشعر ناعم وصحي خالي من التساقط والهيشان وذلك من خلال تحضير المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

طريقة تجهيز الكيراتين الطبيعي

بعد تحضير المكونات المطلوبة لوصفة الكيرياتين قومي بإحضار إناء بلاستيكي صغير ومن ثم اتبعي الخطوات الآتية: