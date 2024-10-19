العالم اليوم - "S&P" تؤكد تصنيف مصر عند "B-/B" مع نظرة مستقبلية إيجابية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P)، الجمعة، تثبيت تصنيف مصر عند "B-/B" كما أبقت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري "إيجابية".

وكانت الوكالة عدلت في مارس الماضي نظرتها للاقتصاد المصري إلى "إيجابية"، بعد أن كانت "مستقرة"، وذلك عقب قرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وساهمت هذه الإجراءات الحكومية في بداية عام 2024، في حصول مصر على خطة إنقاذ بأكثر من 50 مليار دولار على شكل قروض واستثمارات، لا سيما من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة.