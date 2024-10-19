العالم اليوم - العراق يوقع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي من تركمانستان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - قالت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان اليوم السبت، إنها وقعت اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق، بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن توقيع الاتفاقية مع تركمانستان يأتي ضمن برنامج الحكومة لتنويع الطاقة في البلاد، مشيرا إلى أن تركمانستان ستورد الغاز الى العراق عبر أنابيب الغاز للجانب الإيراني.

وأضاف أن "العقد سوف يضمن توريد 10 ملايين متر مكعب في الشتاء و20 مليون متر مكعب في الصيف".

وقال فاضل إن "الوزارة ستعمل على تفعيل الاتفاق بشكل سريع من خلال المصرف العراقي للتجارة"، موضحا أن "الشرط المهم الذي تضمن في العقد في حال أي مشكلة بتوريد الغاز سيتم تعويضه بكميات من الگاز بنفس الكمية ".

وأوضح الوزير أنه: "من خلال هذا العقد تمت معالجة مشاكل كثيرة لأن العقد سيشمل انطلاقة أولى بتوريد الغاز وفي المستقبل سنعمل على تطوير حقولنا العراقية ضمن البرنامج الحكومي وتكون مصادر لتعزيز الطاقة للاعتماد على الطاقة المحلية ونحن في وزارة الكهرباء نوعنا مصادر الطاقة لضمان استقرار الطاقة"، مشيرا الى أنه "ضمن العقد سوف نضمن تشغيل الوحدات في فصل الصيف ومستويات الإنتاج تكون أعلى".