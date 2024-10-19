العالم اليوم - الضاحية الجنوبية.. غارات إسرائيلية في موقع استهداف نصر الله

انتم الان تتابعون خبر الضاحية الجنوبية.. غارات إسرائيلية في موقع استهداف نصر الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 02:25 مساءً - ذكرت وسائل إعلام لبنانية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي شن عددا من الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه، السبت، إنذارا لسكان عدد من المباني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لإخلائها.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعة في حارة حريك".

وأضاف أدرعي في إنذاره للسكان: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب".

وتابع: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت، السبت، بسقوط قتيلين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جونية شمالي بيروت، في أول هجوم للقوات الإسرائيلية على المنطقة.

غارة إسرائيلية في بعلول

وفي سياق آخر، قتل 4 أشخاص بينهم رئيس بلدية إحدى البلدات في غارة إسرائيلية استهدفت البقاع الغربي في شرق لبنان، السبت، كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية.

وقالت الوكالة إن غارة إسرائيلية على "شقة سكنية في بلدة بعلول" أدّت إلى سقوط 4 قتلى بينهم رئيس بلدية سحمر حيدر شهلا وهي بلدة مجاورة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى.