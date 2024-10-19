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أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح نشطة في عدة مناطق بالمملكة اليوم

حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح نشطة في عدة مناطق بالمملكة اليوم.. أعلن المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الرسمي أن أجزاء من المملكة العربية السعودية ستشهد، اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، طقسًا متقلبًا مع احتمال تشكل السحب الرعدية الممطرة. وأشار المركز إلى أن مناطق مثل الباحة وجازان ومرتفعات مكة المكرمة ونجران قد تتأثر بالأمطار.

حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح نشطة في عدة مناطق بالمملكة اليوم

كما توقع المركز تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية، إلى جانب هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح قوية وزخات من البرد في مناطق عسير والأجزاء الجنوبية الشرقية من المملكة، بما في ذلك صحراء الربع الخالي.

درجات الحرارة المتوقعة:

مكة المكرمة: 41 درجة نهارًا و29 ليلًا مع طقس غائم ورياح نشطة.

المدينة المنورة: 38 درجة نهارًا و25 ليلًا مع غيوم ورياح.

الرياض: 36 درجة نهارًا و23 ليلًا مع طقس صحو جزئيًا.

الدمام: 39 درجة نهارًا و23 ليلًا مع ضباب كثيف.

جدة: 38 درجة نهارًا و28 ليلًا مع رياح نشطة وطقس غائم جزئيًا.

أبها: 27 درجة نهارًا و16 ليلًا مع أمطار رعدية ورياح.

تبوك: 31 درجة نهارًا و19 ليلًا مع طقس صحو.

حائل: 33 درجة نهارًا و18 ليلًا مع رياح نشطة وأتربة.

جازان: 37 درجة نهارًا و30 ليلًا مع أمطار رعدية.



المركز حثّ المواطنين على توخي الحذر في المناطق التي من المتوقع أن تشهد أحوالًا جوية غير مستقرة.