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على الأبواب.. مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي بدءًا من نهاية أكتوبر 2024

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أحمد جودة - القاهرة - على الأبواب.. مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي بدءًا من نهاية أكتوبر 2024

على الأبواب.. مصر
على الأبواب.. مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي بدءًا من نهاية

على الأبواب.. مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي بدءًا من نهاية أكتوبر 2024.. تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024، وذلك اعتبارًا من منتصف الليل يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر. وفقًا لقرار مجلس الوزراء، سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وهو إجراء يهدف إلى الاستفادة القصوى من ساعات النهار الأطول خلال فصل الشتاء.

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على الأبواب.. مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي بدءًا من نهاية أكتوبر 2024

من المتوقع أن يسهم هذا التغيير في تقليل استهلاك الطاقة، حيث تتزامن ساعات الذروة مع أوقات الراحة والنوم، مما يخفف الضغط على شبكة الكهرباء. كما يوفر التوقيت الشتوي ساعات إضافية بعد انتهاء العمل لممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية في النهار.

من جهة أخرى، يتماشى هذا التوقيت مع الإيقاع البيولوجي للإنسان، حيث يصبح النوم والاستيقاظ مبكرًا أكثر طبيعية في الشتاء. بعد تعديل الساعة، سيتم تغيير مواعيد الصلوات الرئيسية، بما في ذلك صلاة دوت الخليج التي ستُقام عند الساعة 4:41 صباحًا بتوقيت القاهرة، بينما يؤذن للعشاء عند الساعة 6:26 مساءً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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