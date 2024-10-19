الداخلية تواصل فاعليات البطولة الدولية لقفز الموانع (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 04:41 مساءً - تواصل وزارة الداخلية فاعليات البطولة الدولية لقفز الموانع التى تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الاتحادين المصرى والدولى للفروسية والهيئة العامة للخدمات البيطرية والمقامة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الحياة بمشاركة 175 فارس وفارسة من عدد من الدول العربية والأجنبية، وهم (مصر ، سوريا ، ليبيا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، هولندا، جنوب أفريقيا) وعدد (175 جواداً أجنبياً) لقفز الحواجز بمختلف الدرجات الإرتفاعات.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة ، إنعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ برياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها وكذا الأطقم الطبية الخاصة بها لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات، بالإضافة إلى تصميم منصة للجنة التحكيم تساعدهم على رؤية زوايا أكثر لكافة الملاعب، وهو مايساعد لجنة التحكيم على أداء تحكيمى افضل فى كافة البطولات، علاوة على تهيئته وتطوير منظومة إضاءة الملاعب لتستقبل المنافسات ليلاً.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء إحتفالية بحضور السيد وزير الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء الإتحادين المصرى والدولى للفروسية وممثلى لجان التحكيم الدولية.

وأشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.