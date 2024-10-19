العالم اليوم - بيان الجيش الإسرائيلي بشأن الغارات على الضاحية الجنوبية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 19 أكتوبر 2024 06:25 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه شن غارات على عدد من مستودعات الأسلحة ومركز قيادة مخابرات حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل وبتوجيه استخباري دقيق من هيئة الاستخبارات على عدة مستودعات أسلحة ومقر قيادة لركن الاستخبارات في حزب الله داخل الضاحية الجنوبية في بيروت".

وأضاف: "قبل الغارات تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص احتمالية إصابة المدنيين شملت توجيه إنذارات مسبقة للسكان في المناطق المعنية".

وتابع: "تأتي هذه الغارات في إطار الجهود المستمرة لاستهداف مستودعات الأسلحة ومواقع الإنتاج التابعة لحزب الله في منطقة بيروت والتي تم وضعها في قلب السكان المدنيين تحت المباني السكنية والتي تشكل خطرا متواصلا على السكان".

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه، السبت، إنذارا لسكان عدد من المباني في حارة حريك بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت لإخلائها.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في المباني المحددة في الخريطتيْن والواقعة في حارة حريك".

وأضاف أدرعي في إنذاره للسكان: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب".