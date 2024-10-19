الرئيس الصيني لجيشه: استعدوا للحرب الشاملة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 08:32 مساءً - دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ قوات جيشه إلى تكثيف الاستعدادات للحرب، بعد أيام من إجراء بكين تدريبات عسكرية شاملة حول تايوان، وفقًا لقناة «سي سي تي في» الحكومية ونقلتها «فرانس برس» اليوم السبت.

وشدد الرئيس الصيني، لدى زيارته لواء من قوة الصواريخ في الجيش الصيني، على ضرورة تعزيز الاستعداد للحرب الشاملة، مضيفًا، «على الجنود أن يعززوا قدراتهم الاستراتيجية على الردع والقتال».

وطالب شي، الجيش الصيني أن يحمي بقوة الأمن الاستراتيجي للبلاد ومصالحها الأساسية.

وتعتبر الصين جزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وتؤكد مرارًا عزمها على استعادتها ولو بالقوة.

وكانت بكين نشرت الاثنين الماضي مقاتلات ومسيّرات وسفنًا حربية؛ في محاكاة لتطويق تايوان، في سياق رابع تدريبات واسعة النطاق تجريها في غضون عامين ونيف.