أخبار اليمن : صنعاء تبحث سبل خفض فاتورة الاستيراد

صنعاء تبحث سبل خفض فاتورة الاستيرادناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة نائب وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إبراهيم المداني، سبل تخفيض فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية، عبر تشجيع الزراعة التعاقدية.

وفي الاجتماع الذي حضره القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، وعدد من المختصين في القطاع الزراعي، أشار نائب الوزير إلى أهمية التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية، وتحويل تلك الفاتورة لصالح المنتجات المحلية.

ولفت إلى أن العمل بدأ بالتركيز على تنفيذ سلاسل القيمة للمحاصيل الزراعية وفقاً للأولويات الوطنية والميزة النسبية لكل محافظة.

وبين المداني أنه تم بناء قاعدة مجتمعية تنموية أثبتت فاعليتها في هذا الجانب، حيث تم تأهيل 120 جمعية زراعية على مستوى المديريات، من أجل المشاركة الفاعلة في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، كما يجري حاليا تأهيل 240 جمعية على مستوى العزل.

وتطرق إلى سير العمل والأنشطة الميدانية وفق تنسيق مستمر بين الوزارات المعنية والشركاء، في إطار العمل التكاملي وتوزيع الأدوار بما يسهم في إحداث تنمية مجتمعية في مختلف القطاعات.