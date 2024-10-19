لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عبدالله العزابي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالله محسن العزابي وبقية أفراد الأسرة وكافة آل العزابي وجميع وجهاء وأعيان قبيلة ثلاء حاشد، في وفاة الشيخ محسن علي محمد العزابي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة زاخرة بالعطاء الاجتماعي والوطني.
مشيداً بمناقب الفقيد الوطنية والقبلية وإسهاماته في خدمة المجتمع وسعيه الحثيث لإصلاح ذات البين وخدمة الاستقرار في محيطه القبلي.
وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عبدالله العزابي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.