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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الوزراء: تحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 19 أكتوبر 2024 10:14 مساءً - دوت الخليج_ قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم تحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية عام 2025.
أضاف في مؤتمر صحفي قبل قليل على هامش زيارته لمحافظة المنيا، أن الدولة مازالت تتحمل العبء الأكبر من أسعار الوقود رغم الزيادات التي تمت مؤخرًا.
وأكد أنه لن يتم تحريك أسعار الوقود على مدى الستة أشهر المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم مراعاة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
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