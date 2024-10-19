مال وأعمال

عاجل.. رئيس الوزراء: تحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. رئيس الوزراء: تحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 19 أكتوبر 2024 10:14 مساءً - دوت الخليج_ قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم تحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية عام 2025.

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أضاف في مؤتمر صحفي قبل قليل على هامش زيارته لمحافظة المنيا، أن الدولة مازالت تتحمل العبء الأكبر من أسعار الوقود رغم الزيادات التي تمت مؤخرًا.

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وأكد أنه لن يتم تحريك أسعار الوقود على مدى الستة أشهر المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم مراعاة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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