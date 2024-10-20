نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إجراء حاسم.. السعودية تفتح تحقيقا مع MBC وتتوعد بتطبيق العقوبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، قرارًا عاجلًا بإحالة مسؤولين بإحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق، بسبب تقرير إخباري مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة، لاستكمال الإجراءات النظامية تجاه هذه المخالفة.

وأشارت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إلى أنها تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة.

السعودية تفتح تحقيقا مع MBC وتتوعد بتطبيق العقوبات

إلغاء رخصة عمل قناة MBC في العراق

وكان مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، قد قرر إلغاء رخصة عمل قناة MBC "السعودية" في العراق، اليوم السبت.

وذكرت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق إنه "انطلاقًا من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق".

وأضافت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نوجه الجهاز التنفيذي في هيئتنا إلى إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها".

تقرير قناة MBC المثير للجدل

وأثار تقرير تلفزيوني نشرته قناة MBC موجة غضب واستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وصفه قادة حماس وحزب الله "بالإرهابيين".

وجاء الفيديو الذي بثته القناة بعنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين" في إطار تقرير لبرنامج "MBC في أسبوع"، يوضح "كيف تخلص العالم من هؤلاء الأشرار؟"، حسب التقرير.