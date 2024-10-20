نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر والإمارات تسقطان أطنانًا من المساعدات الإنسانية جوًا على شمال قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الجسر الجوى للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرى المصرية والإماراتية من جمهورية مصر العربية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على شمال قطاع غزة وذلك فى ظل الأزمة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع من نقص فى كافة الإحتياجات الإنسانية.

يأتى ذلك فى إطار إستمرار الدور المصرى الفاعل بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتخفيف حدة الظروف المعيشية الصعبة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية بالقطاع.