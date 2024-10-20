نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي تكون فيه هناك مباريات قوية ومثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج العاشر في تاريخه في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع آرسنال حتى آخر جولة.

نجح ليفربول في خطف صدارة البريميرليج برصيد 18 نقطة بينما يحتل كلا من مانشستر سيتي وآرسنال وأستون فيلا المراكز الثاني والثالث والرابع برصيد 17 نقطة على الترتيب.

وينتظر كلا من ليفربول ومانشستر سيتي مواجهتهما غدا في اوري من أجل خطف صدارة البريميرليج مؤقتا.

ترتيب الدوري الانجليزي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - ليفربول 18 نقطة

2 - مانشستر سيتي 17 نقطة

3- آرسنال 17 نقطة

4- أستون فيلا 17 نقطة

5- برايتون 15 نقطة

6 - تشيلسي 14 نقطة

7 - توتنهام 13 نقطة

8 - نيوكاسل يونايتد 13 نقطة

9 - فولهام 11 نقطة

10 - مانشستر يونايتد 11 نقطة

11 - نوتنجهام فورست 10 نقاط

12 - برينتفورد 10 نقاط

13 - ليستر سيتي 9 نقاط

14 - بورنموث 8 نقاط

15 - ويستهام يونايتد 8 نقاط

16 - إيفرتون 8 نقاط

17 - إيبسويتش تاون 4 نقاط

18 - كريستال بالاس 3 نقاط

19 - وولفرهامبتون نقطة واحدة

20 - ساوثهامبتون نقطة واحدة