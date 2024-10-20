انت الأن تتابع خبر الاتحاد يضرب القادسية بثلاثية ويستعيد وصافة الدوري السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق فريق الاتحاد فوزًا مهمًا على القادسية بثلاثية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)،

ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح فريق الاتحاد التسجيل بهدف مبكر عن طريق النجم كريم بنزيما في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ثم تعادل القادسية بهدف في الدقيقة 20 عن طريق أوباميانج حيث تمكن من مراوغة رايكوفيتش وإسكانها الشباك معلنًا تعادل الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 67 من عمر المباراة تمكن الفرنسي موسى ديابي من تسجيل هدف الاتحاد الثاني في المباراة وأول أهدافه بقميص النمور في الدوري، لتصبح النتيجة 2-1 قبل أن يوقع ميتاي على الهدف الثالث للنمور بالدقيقة 81.

بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من: