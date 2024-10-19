انت الأن تتابع خبر «كريم نيفيا لحل مشاكل البشرة»... ضعي كريم نيفيا بهذه الطريقة مع النشا وسوف تنبهري من النتيجة... جربيها ومش هتندمي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر البشرة من أهم أجزاء الجسم وهي تعكس صحتنا وجمالنا، ولذلك يسعى الكثير للحصول على بشرة نضرة ومشرقة خالية من العيوب، أحد الخيارات المتاحة لتحقيق هذا الهدف هو استخدام الماسكات الطبيعية ومن بين هذه الماسكات يعتبر ماسك كريم نيفيا والنشا من الخلطات الشهيرة التي تتمتع بفوائد عديدة للبشرة، وسوف نوضح لكم خطوات تحضير الماسك من خلال السطور التالية.

فوائد ماسك نيفيا والنشا

هناك فوائد عديدة لماسك كريم نيفيا والنشا وهذه الفوائد تتمثل في الآتي:

يعمل كريم نيفيا على ترطيب البشرة بعمق، بينما يعمل النشا على امتصاص الزيوت الزائدة، مما يمنح البشرة الترطيب اللازم دون أن يتركها دهنية.

يساعد النشا على تنظيف المسام وتقليل ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء.

يعمل هذا الماسك على تفتيح لون البشرة وتوحيدها، مما يقلل من ظهور البقع الداكنة.

يحتوي النشا على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة البشرة المتهيجة.

يساعد النشا على إزالة خلايا الجلد الميتة، مما يجعل البشرة أكثر نضارة وإشراقاً.

طريقة تحضير ماسك نيفيا والنشا

المكونات:

ملعقة كبيرة من كريم نيفيا

ملعقة كبيرة من النشا

القليل من الماء الدافئ

الطريقة: