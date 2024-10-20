يوفنتوس يضرب لاتسيو بـ"نيران صديقة"تقدم فريق يوفنتوس إلى صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا، بعد فوزه الصعب على ضيفه لاتسيو 1- صفر في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في فوزه إلى ماريو خيلا لاعب لاتسيو الذي سجل بالخطأ في مرماه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (85).

ورفع يوفنتوس بفوزه الرابع في المسابقة مقابل أربعة تعادلاته، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن نابولي الذي يحل ضيفا على إمبولي يوم غد الأحد في نفس الجولة.

في المقابل، مني لاتسيو بهزيمته الثالثة في المسابقة مقابل أربعة انتصارات وتعادل وحيد، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس.

وأقيمت مساء اليوم أيضا ثلاث مباريات أخرى ضمن نفس الجولة، أسفرت عن فوز ميلان على ضيفه أودينيزي (1- صفر)، وتعادل كومو مع ضيفه بارما (1- 1) وجنوى مع ضيفه بولونيا (2 - 2).