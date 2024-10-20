نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل القمة.. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ملعب "أنفيلد روود" لاستضافة قمة مرتقبة بين ليفربول وتشيلسي غدًا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز. هذه المباراة ستكون محط أنظار عشاق كرة القدم، حيث يسعى ليفربول للحفاظ على صدارته، فيما يتطلع تشيلسي لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء القوي.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام تشيلسي

على الجانب الآخر، يطمح النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، إلى إضافة هدف جديد إلى سجله المعتاد ضد تشيلسي، ما سيساهم في تعزيز موقعه بين هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ. صلاح، الذي يُلقب بـ "الفرعون المصري"، يحتل حاليًا المركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 161 هدفًا.

إذا نجح صلاح في تسجيل هدف في مرمى تشيلسي، سيتساوى مع المهاجم الإنجليزي السابق جيرمين ديفو، الهداف التاريخي لتوتنهام، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 162 هدفًا. أما إذا سجل هدفين في المباراة، فسيرفع رصيده إلى 163 هدفًا، ليعادل رقم أسطورة ليفربول روبي فاولر، الذي يحتل المركز الثامن في قائمة الهدافين.

ليفربول يدخل المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، ويأمل في مواصلة سلسلة انتصاراته، بينما يترقب صلاح فرصة تحقيق إنجاز تاريخي آخر في مسيرته المميزة.