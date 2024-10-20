نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول ضد تشيلسي يوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ليفربول نظيره تشيلسي على أرضية ملعب أنفيلد، الأحد الموافق 20 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى ليفربول والذي يشارك ضمن صفوفه الأسطورة المصرية محمد صلاح في تحقيق الانتصار في المباراة وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق الفوز فى 6 مباريات وتلقى هزيمة وحيدة في أول 7 جولات بالبريميرليج.

على الجانب الآخر، يرغب تشيلسي بقيادة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا، في تحقيق الفوز بحثا عن تعزيز موقفه في المنافسة بقوة على اللقب الموسم الحالي.

ويتربع الريدز على صدارة البريميرليج برصيد 18 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز السادس برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي

*حراسة المرمى:- كيليهر.

*خط الدفاع:- فان دايك، كوناتي، أرنولد، روبرتسون.

*خط الوسط:- جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاى.

*خط الهجوم:- محمد صلاح، دياز، جوتا.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول

*حراسة المرمى:- سانشيز

*خط الدفاع:- كولويل، أدرابيويو، جوستو، فيجا.

*خط الوسط:- إنزو فرنانديز، كايسيدو، كول بالمر.

*خط الهجوم:- سانشو، مادويكي، جاكسون.