نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان تعلن طرح 426 قطعة أرض لذوي الهمم في 20 مدينة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طرح 426 قطعة أرض مخصصة لذوي الهمم أو ذويهم، من إجمالي 8521 قطعة أرض تم طرحها في 20 مدينة جديدة.

سيتمكن ذوو الهمم من التقدم لحجز الأراضي اعتبارًا من 7 نوفمبر 2024 وحتى 5 يناير 2025 عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

أماكن طرح أراضي الإسكان

يشمل الطرح مدنًا عديدة، من بينها:

غرب قنا الجديدة

أسيوط الجديدة

السادات

بدر

بني سويف الجديدة

حدائق أكتوبر

طيبة الجديدة

المنيا الجديدة

برج العرب الجديدة

أخميم الجديدة

سوهاج الجديدة

قنا الجديدة

الفيوم الجديدة

ناصر الجديدة

أسوان الجديدة

ملوي الجديدة

العاشر من رمضان

6 أكتوبر

الشروق

العبور

كيفية التقديم وحجز الأراضي

للتقديم، يمكن لذوي الهمم الدخول إلى الموقع الإلكتروني «مسكن - محور الأراضي»، حيث سيتم إتاحة كراسات الشروط التي توضح أسلوب السداد، المواقع، الأسعار، والمساحات اعتبارًا من 7 نوفمبر 2024.

سيتم تخصيص الأراضي بنظام القرعة العلنية، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجرائها لاحقًا.

خطوات حجز قطع الأراضي لذوي الهمم

التسجيل على الموقع الإلكتروني «مسكن - محور الأراضي». إدخال البيانات الأساسية (الاسم، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، العنوان، رقم كارت الخدمات المتكاملة). إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي. إرفاق كارت الخدمات المتكاملة. اختيار المدينة المراد الحجز بها. اختيار محور الأراضي المناسب. تحديد قطعة الأرض وسداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة باستخدام الرقم المرجعي. إرفاق مستند السداد على الموقع.

هذا الطرح يأتي كجزء من جهود وزارة الإسكان لتوفير أراضٍ مخصصة لذوي الهمم في مختلف المدن الجديدة، بما يساهم في تحقيق التوازن الاجتماعي وتلبية احتياجات هذه الفئة المهمة.