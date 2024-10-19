انت الأن تتابع خبر فتاة يمنية تشرب كوبا من الكركم يوميا على الريق وما حدث كان معجزة.. كنز رباني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكركم واحد من التوابل الذهبية الذي يتميز باللون الأصفر ونكهته المميزة مما يضيف لمسة جمالية على الأطباق، بالإضافة إلى فوائده الصحية المتعددة، فقد نال شهرة واسعة منذ القدم لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ولهذا أثبت فاعليته في محاربة الالتهابات والتقليل من أعراض الشيخوخة والتخلص من سموم الجسم، فما هي الفوائد الصحية التي تخفيها عشبة الكركم، هذا ما نوضحه لكم من خلال متابعة المقال.

فوائد مشروب الكركم الساخن

نال مشروب الكركم في السنوات الأخيرة شهرة كبيرة، لأنه غني بالعديد من الفوائد التي تمثل كنز حقيقي للصحة، والجمال، ومن أبرز فوائده:

مضاد للالتهابات: الكركم واحد من أقوى مضادات الالتهابات الطبيعية لأنه يحتوي على مادة الكركمين التي تعالج التهابات الجسم المختلفة مثل التهابات آلام المفاصل.

مضاد للأكسدة: تحتوي عشبة الكركم على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة وبالتالي تعمل على حماية الخلايا من التلف الذي ينتج عن الجذور الحرة، ولهذا يعد المواد القوية في الوقاية من السرطان.

يعزز صحة الدماغ: يرتبط الكركم بتحسين وظائف الدماغ، ويجعلها تعمل بشكل سليم، فقد يقلل الكركمين من افراز هرمون النمو وبالتالي يقي من أمراض الخرف والزهايمر، ويزيد من قوة التركيز والذاكرة.

يساعد على الهضم: يعزز الكركم من عملية الهضم، والتقليل من الغازات والانتفاخات.

يعزز المناعة: يعمل على تقوية الجهاز المناعي، وحماية الجسم من مختلف الأمراض، وتحسين الدورة الدموية، وخفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، وحماية الإصابة بأمراض القلب

صحة الجلد: يساهم في علاج العديد من مشاكل الجلد مثل حب الشباب والاكزيما، ويعطي البشرة نضارة وإشراقة.

كيف يتم تحضير مشروب الكركم؟

يمكنك تناوله من خلال إضافته إلى وجباتك الأساسية، أو عن طريق تناول مشروب الكركم الساخن، والذي يتم تحضيره بتلك الطريقة: