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أحمد جودة - القاهرة - أثار الفيديو الملتقط لكلب استطاع أن يصعد ما يزيد عن الـ 140 مترًا وهو ارتفاع الهرم الأكبر، والذي يوحي بأنه في حالة صحية جيدة جدًا، ويحصل على وجبات طعام منضبطة، كما يعطي إشارة أن هذا الكلب يحصل على التطعيمات الخاصة به بانتظام بل ربما أيضًا كان معقمًا.

دوت الخليج تكشف السر... كيف استطاع الكلب تسلق قمة الهرم... وما دور المرشدين؟

ومن ناحيتها قالت أماني توفيق مدير عام القلعة في وزارة السياحة والآثار، في تصريحات خاصة إلى دوت الخليج، إن ما فعله هذا الكلب ليس ناتجًا عن فراغ، بل هو ثمرة العناية والرعاية التي يتلقاها كلاب القلعة والهرم، حيث أن هناك استراتيجية في مصر تحت مسمى CRR والتي تعني بتوفير البيئة الأيكولوجية المناسبة للحيوانات الأليفة، والتي تواصلنا معها للعناية بالكلاب في منطقتي القلعة والهرم.

مبادرة المرشدين السياحيين

وجاءت تلك المبادرة بشكل تطوعي من المرشدين السياحيين ما بين منطقتي الهرم والقلعة، حيث بدأت الفكرة بتأمين الكلاب والقطط من خلال طريقة علمية صحيحة حيث بدأنا بعمليات تعقيم وتطعيم وتوفير الطعام، وأصبحت المنسق المدني لهذه الاستراتيجية في منطقة القلعة، والتي انتقلت للهرم وانضم مجموعة من الإنقاذ في مصر للمرشدين وهم لبني، وحنان عاطف، وندى حافظ، ودينا ذو الفقار المسؤولة عن الاستراتيجية ككل.

وأصبح هناك تنسيق ما بين المرشدين ومجموعات الإنقاذ في الهرم والقلعة وكذلك منطقة سقارة واستطاع المرشدين السياحيين توفير الدعم المادي للاستراتيجية من خلال التبرعات المقدمة من مصريين وأجانب، وصل عدد الكلاب التي تم تعقيمها إلى 40 كلب، وإجمالًا تم تعقيم نحو 60 % من الكلاب في منطقتي القلعة والهرم.

كما يتم مراقبة سلوكيات الكلاب بواسطة البيطريين، وعند ظهور سلوك عدواني على الكلب يتم تحويله لملجأ من ملاجئ الكلاب، وتم توفير عدة حملات لمواجهة السعار والتي تتم بشكل مستمر بالتنسيق مع الوحدة البيطرية في منطقة الخليفة من خلال توفير التطعيمات والعلاج وتوفير الدراي فود من خلال التبرعات، وتواصلنا مع عدد كبير من صيادين الكلاب الذين يتعاونون مع المنطقة حيث يقومون بتطعيم الكلاب وإطعامهم بشكل منتظم

وبدأنا بتطبيق كامل قواعد الاستراتيجية في منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي، حيث يتم إخطار شرطة السياحة والاثار قبل بدء عمليات التطعيم والتعقيم والتي تتم وفق دراسة وأعداد معينة

حلقة في أذن كل كلب

ويتم وضع حلقة صفراء اللون في أذن الكلب والتي تعني أن الكلب معقم وحاصل على التطعيم ضد السعار، وهو مظهر حضاري هام للغاية أمام السائحين اللذين يدركون تمامًا معنى تلك الحلقة، وأصبح لدينا منفذ يبيع الدراي فود ويقوم كثير من السائحين بالشراء والتوزيع على الكلاب.

الحلقة الصفراء في أذن الكلب الذي صعد إلى قمة الهرم

كيف تسلق؟

وهنا نستطيع أن نجيب على التساؤل الذي شغل بال الجميع، كيف استطاع الكلب تسلق كل هذه المسافة، والأمر ببساطة أن هذا الكلب يلقى عناية ورعاية، وهو ما عاد على المنطقة بشكل إيجابي للغاية، حيث أن الفيديو الملتقط لهذا الكلب صار أحد أحد فيديوهات الدعاية لمنطقة الأهرامات، وأصبحت فكرة العناية بالحيوانات الأليفة في مصر عامة عند السائح الأجنبي الآن وهو الأمر الذي سيكون له مردود في منتهى الإيجابية على الحركة السياحية.

وأشارت أماني توفيق إلى أن الأمل الآن يداعب المرشدين والمسؤولين عن الاستراتيجية بشكل عام في أن تضع وزارة السياحة والآثار تلك الاستراتيجية ضمن خططها العامة التي تطبقها على جميع المناطق الأثرية في مصر، حيث أن مستهدف الاستراتيجية هو مصر خالية من السعار في 2028م