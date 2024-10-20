نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس الأحد.. أمطار تضرب هذه المناطق خلال ساعات وتحذيرات عاجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، أهم ما يبحث عنه المصريون بعدما كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس الأحد 20 أكتوبر 2024، وقالت إن البلاد ستشهد تقلبات جوية خاصة في القاهرة والمحافظات الساحلية. هذه التقلبات تأتي بالتزامن مع دخول نوة الصليب، وهي نوة تشتهر برياحها القوية وأمطارها الغزيرة، التي تضرب بشكل خاص الإسكندرية والمدن الساحلية الأخرى.

النوة، التي تعد واحدة من أكثر النوات تأثيرًا على سواحل البحر المتوسط، سترافقها رياح شديدة وسقوط أمطار غزيرة، ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أي أضرار قد تنتج عن هذه الأحوال الجوية السيئة.

حالة الطقس في القاهرة

تشير التوقعات إلى أن الطقس في القاهرة سيشهد استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالمحافظات الساحلية، درجات الحرارة ستكون معتدلة خلال ساعات النهار، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 26 درجة مئوية، بينما تنخفض خلال الليل لتصل إلى 18 درجة مئوية. وعلى الرغم من استقرار الجو بشكل عام في العاصمة، إلا أن بعض الرياح النشطة قد تضرب بعض المناطق، لذا يُنصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية المستمرة للحفاظ على سلامتهم.

نوة الصليب في الإسكندرية

من المتوقع أن تتعرض الإسكندرية ومدن الساحل الشمالي لتأثيرات مباشرة من نوة الصليب التي تبدأ غدًا الأحد وتستمر لمدة ثلاث أيام، الطقس في الإسكندرية سيكون عاصفًا مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق المنخفضة. الرياح الشمالية الغربية ستنشط بشكل ملحوظ، وقد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترًا في الساعة، مما يزيد من الإحساس بالبرودة. درجات الحرارة في الإسكندرية ستتراوح بين 23 درجة مئوية نهارًا و18 درجة مئوية ليلًا. يُنصح سكان الإسكندرية باتخاذ الحيطة والحذر أثناء التنقل في الشوارع، خاصة في ظل احتمال حدوث تجمعات للمياه في بعض المناطق.