لهذا السبب... يحيي الفخراني يغيب عن الموسم الرمضاني القادم 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

قرر النجم الكبير يحيى الفخراني الغياب عن الموسم الرمضاني القادم، وتأجيل مسلسل الاستاذ،لإنشغاله بأكثر من عمل.



آخر أعمال يحيى الفخراني



يذكر أن آخر أعمال يحيى الفخراني مسلسل عتبات البهجة، تأليف مدحت العدل إخراج مجدي أبو عميرة، وشارك في العمل كل من: جومانا مراد، صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، خالد الشباط، وفاء صادق.

ودارت الأحداث حول وكيل الوزارة سابق اسمه بهجت الأنصاري يواجه سلسلة من المصاعب في سبيل توفير احتياجات عائلته ويحاول إبعادهما عن المشاكل، كما يحاول البحث عن السعادة التي تبدو أنها بعيدة المنال.

آخر أعمال يحيى الفخراني المسرحية



وعلى مستوى المسرح فكان آخر أعماله مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، تأليف بيرم التونسي وإخراج مجدي الهواري، وشارك في العمل كل من: إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، سماء إبراهيم، رضا إدريس وآخرين